Неизвестные подбросили опасные бактерии в обувь санитарке туберкулезной больницы в Иркутске, сообщает РЕН ТВ .

62-летняя женщина нашла подозрительное вещество в своем ботинке. Субстанцию отправили на экспертизу.

Результаты показали, что у женщины в ботинке были микобактерии туберкулеза.

По факту произошедшего в больнице проводят проверку. Специалисты выясняют, при которых обстоятельствах опасные бактерии попали в личную обувь женщины.

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