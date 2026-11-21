Сотруднице иркутской больницы подбросили смертельно опасные бактерии в ботинок
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Неизвестные подбросили опасные бактерии в обувь санитарке туберкулезной больницы в Иркутске, сообщает РЕН ТВ.
62-летняя женщина нашла подозрительное вещество в своем ботинке. Субстанцию отправили на экспертизу.
Результаты показали, что у женщины в ботинке были микобактерии туберкулеза.
По факту произошедшего в больнице проводят проверку. Специалисты выясняют, при которых обстоятельствах опасные бактерии попали в личную обувь женщины.
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