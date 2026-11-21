В Свердловской области мужчина похитил ребенка. Его удалось спасти, сообщает пресс-служба СК РФ.

По информации следствия, вечером 21 ноября следователям поступил сигнал, что в селе Большие Брусяны Белоярского муниципального округа мужчина похитил 10-летнего мальчика. Он держал ребенка в заброшенном доме на улице Ленина.

В результате злоумышленника ликвидировали. Ребенок спасен — его жизни сейчас ничего не угрожает.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего). На данный момент уже проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.