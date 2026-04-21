Бастрыкин поручил проверить книги автора «Вредных советов» Григория Остера

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить книги детского писателя Григория Остера на наличие сомнительных педагогических установок, сообщается на сайте ведомства.

Во вторник прошло заседание координационного совета СК России, посвященное вопросам поддержки детей. В ходе встречи участники обсудили содержание детской литературы.

«В качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки», — говорится в сообщении.

В связи с этим Бастрыкин поручил поручил провести проверку книг автора юмористического сборника стихов «Вредные советы».

Книга «Вредные советы» вышла в начале 90-х годов. Стихотворения с советами и поучениями в веселой форме объясняют детям, как не следует себя вести.

Ранее российская актриса Анастасия Попова раскритиковала ремейки советских фильмов и высказалась за сохранение классической литературы в школьной программе.

