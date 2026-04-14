Анастасия Попова выступила против ремейков советской классики

Актриса Анастасия Попова заявила о важности образования и классики в школе

Актриса Анастасия Попова, сыгравшая в сериале «Как Деревянко Чехова играл», раскритиковала ремейки советских фильмов и высказалась за сохранение классической литературы в школьной программе, сообщает «Вечерняя Москва» .

На СТС стартовал сериал «Как Деревянко Чехова играл», где Попова исполнила роль потомка писателя. По словам актрисы, на площадке приветствовалась импровизация. В одной из сцен ее героиня, увольняясь, швыряет на стол перчатки и делает реверанс — эпизод оставили в финальной версии.

Попова выступила против идеи исключать классиков из школьной программы.

«Я категорически не согласна с тем, что этих классиков нужно убирать», — заявила она.

Актриса призналась, что прочитала «Войну и мир» уже в Школе-студии МХАТ и пожалела, что не сделала этого раньше.

Она также считает важным профильное образование. По ее мнению, самородки существуют, но талантливые люди все равно стремятся учиться.

Говоря о ремейках советских фильмов, Попова отметила: «Оставьте эти шедевры в покое. Не занимайтесь плагиатом. Создавать — это закон любой творческой профессии».

Актриса добавила, что уход из театра Et Cetera был связан с отсутствием перспектив. После полуторалетнего перерыва в карьере она дождалась главной роли, поблагодарив режиссера Федора Стукова за доверие.

