Иран не будет делать Ормузский пролив предметом торга или переговоров

Глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Иран не намерен делать Ормузский пролив предметом переговоров или торга, сообщает РИА Новости .

«Речь не идет о том, что мы намерены использовать этот вопрос как предмет переговоров или заявлять, что действующие сегодня механизмы регулирования Ормузского пролива могут быть изменены в ходе или после переговоров», — отметил он.

Ранее Эбрахим Азизи заявил, что Россия и Китай будут иметь возможность пользоваться благоприятными условиями при проходе через Ормузский пролив.

По его словам, стратегически важные для Ирана государства, включая РФ и КНР, продолжат пользоваться особым подходом в вопросах, связанных с проливом.

