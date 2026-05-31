В Подмосковье в ДТП попали пять грузовиков, один человек погиб

В городском округе Электросталь, водитель грузовика столкнулся с четырьмя грузовиками. В результате аварии один человек погиб, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

ДТП произошло около 19.10 мск на 117-м км автодороги А-107 ММК.

Предварительно, мужчина, управляя грузовым автомобилем, допустил столкновение с четырьмя грузовиками, которые остановились перед железнодорожным переездом в попутном направлении. В результате ДТП водитель одной из машин погиб на месте.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее массовое ДТП произошло в Богородском округе Подмосковья. В результате аварии один человек погиб, еще восемь пострадали.

