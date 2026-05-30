Иран сообщил об особых условиях прохода через Ормузский пролив для России

Россия и Китай будут иметь возможность пользоваться благоприятными условиями при проходе через Ормузский пролив. Об этом заявил глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи, сообщает РИА Новости .

По его словам, стратегически важные для Ирана государства, включая РФ и КНР, продолжат пользоваться особым подходом в вопросах, связанных с проливом.

Азизи подчеркнул, что Россия и Китай всегда поддерживали Иран и оставались рядом в самые трудные периоды, поэтому они будут пользоваться особым вниманием при организации судоходства и транзита через Ормузский пролив. Это касается как торговых судов, так и танкеров обеих стран.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном требует разминирования и открытия Ормуза.

