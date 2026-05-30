Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в России подошел к концу

В России завершился эпидемический сезон гриппа и ОРВИ. Показатели заболеваемости вернулись к норме, сообщают « Известия » со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Во всех регионах эпидситуация сейчас стабильная и контролируемая. В основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

Главный внештатный специалист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что уровень заболеваемости в этом сезоне оказался ниже, чем в предыдущем. Ситуация с COVID-19 также оставалась стабильной.

Среди наиболее распространенных вирусов в сезоне 2025–2026 годов — гонконгский вирус или грипп А (H3N2). На его пике пришлось около 80% случаев респираторных заболеваний.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в большинстве регионов заболеваемость не превышала средних значений из-за профилактики и, в первую очередь, вакцинации.

