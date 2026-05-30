Новый образовательный стандарт для 10-11-х классов могут утвердить в июле в РФ

Утверждение обновленного федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования намечено на июль 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения России.

Стандарт закрепляет право школьников изучать все предметы только на базовом уровне. Однако при этом сохраняется возможность углубленного изучения дисциплин в рамках выбранного профиля.

Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. Навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень метапредметных результатов.

Документ разработан с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей народов РФ. Также установлен перечень средств обучения и воспитания, оборудования, необходимого для реализации образовательной программы.

