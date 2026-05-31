Гинцбург: России не грозит эпидемия Эболы
Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия не нуждается в создании специализированного лекарства от Эболы, так как заболевание не обладает пандемическим потенциалом на территории РФ, пишет ТАСС.
Также он отметил, что сейчас Эбола лечится симптоматически.
Лечение направлено прежде всего на то, чтобы человек не умер, и его организм успел бы выработать антитела. По словам Гинцбурга, на это в среднем уходит от 10 до 12 дней.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
В ВОЗ отметили, что существует значительная неопределенность в отношении реального числа инфицированных и географического распространения заболевания.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.