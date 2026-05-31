Гинцбург: России не грозит эпидемия Эболы

Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия не нуждается в создании специализированного лекарства от Эболы, так как заболевание не обладает пандемическим потенциалом на территории РФ, пишет ТАСС .

Также он отметил, что сейчас Эбола лечится симптоматически.

Лечение направлено прежде всего на то, чтобы человек не умер, и его организм успел бы выработать антитела. По словам Гинцбурга, на это в среднем уходит от 10 до 12 дней.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

В ВОЗ отметили, что существует значительная неопределенность в отношении реального числа инфицированных и географического распространения заболевания.

