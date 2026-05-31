Захарова: Прибалтика отказалась от переговоров по жалобе России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Латвия, Эстония, Литва отказываются от переговоров по жалобе России на ущемление прав русскоязычных в Международном суде ООН, сообщает РИА Новости .

Дипломат указала на «отказ от переговоров, неконструктивную реакцию прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны».

Поводом для обращения в Международный суд ООН является то, что страны Прибалтики отказываются прекратить вести политику ущемления прав русских.

Ранее эстонские власти отказали во въезде в страну прибывшему из России гражданину Израиля. Причиной для отказал стал русский самовар в багаже 25-летнего мужчины.

