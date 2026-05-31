Эксперт: в Румынии сомневаются в официальной версии инцидента с БПЛА

Румынский публицист Ион Кристою заявил, что румынское общество задает много вопросов в связи с падением 29 мая в городе Галац БПЛА, пишет ТАСС .

По его словам, эти вопросы «подвергают сомнению официальные версии, углубляют подозрение, что речь идет о диверсии».

«… намекают, что [инцидент] был организован вместе с украинцами, чтобы <…> дать им деньги для дронов, что это была уловка, чтобы быстро подписать [контракты по европейской программе вооружений] SAFE», а также чтобы усилить антироссийскую истерию», — отметил публицист.

В пятницу по данным румынского Минобороны, беспилотник попал в крышу жилого дома в городе Галац. В результате пострадали два человека. Власти Румынии возложили ответственность на Россию, однако не привели никаких доказательств.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с дроном в Румынии, заявил, что в ЕС любой упавший беспилотник сначала называют российским, а потом выясняется, что это не так.

