сегодня в 19:43

Эстония отказала во въезде в страну гражданину Израиля из-за русского самовара

Эстонские власти отказала во въезде в страну прибывшему из России гражданину Израиля. Причиной для отказал стал русский самовар в багаже 25-летнего мужчины, сообщает портал ERR со ссылкой на налогово-таможенный департамент Эстонии.

Инцидент произошел 6 января на КПП в Нарве. При прохождении зеленого коридора израильтянина направили на дополнительную проверку, в ходе которой обнаружили самовар, который подпадает под санкционные ограничения.

В результате эстонские пограничники вынесли путешественнику предупреждение, после чего он вернулся в Россию.

При этом неизвестно, под какие именно санкции попал самовар и когда они были введены.

Ранее МИД РФ выразил протест временным поверенным в делах Латвии, Литвы и Эстонии в связи с недружественными действиями стран Прибалтики.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.