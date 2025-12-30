сегодня в 20:34

Россия выразила протест в связи с недружественными действиями стран Прибалтики

30 декабря МИД РФ выразил протест временным поверенным в делах Латвии, Литвы и Эстонии в связи с недружественными действиями стран Прибалтики, сообщатся на сайте российского дипведомства.

Он связан с введением этими государствами регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине.

В МИД РФ отметили, что данные действия усложнят работу российских загранучреждений. Кроме того, они грубо нарушают статью 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

В ведомстве назвали данные меры дискриминирующими. Прибалтийским дипломатам сообщили, что РФ оставляет за собой право принять ответные меры.

Ранее эстонская разведка подтвердила, что РФ не собирается нападать на Прибалтику. По ее данным, российские воздушные суда в настоящее время неукоснительно соблюдают установленные маршруты, особенно в районе Балтийского моря.

