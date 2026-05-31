Над территориальными водами Ирана сбили беспилотник США

В заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) говорится, что силы ПВО сбили американский БПЛА MQ1, который нарушил воздушное пространство над территориальными водами Ирана, пишет ТАСС .

В КСИР добавили, что воздушное пространство над территориальными водами Ирана находится под полным контролем и на любое его нарушение поступит решительный ответ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вероятная сделка с Ираном предполагает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход судов в обоих направлениях.

Американский лидер отметил, что соглашение также предусматривает отмену морской блокады и разминирование пролива.

