сегодня в 05:18

В Саратовской области в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура

В Саратовской области в результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале .

«Угроза атаки БПЛА сохраняется. По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», — сообщил он.

По его словам, на местах работают все профильные службы.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее в аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.