В Саратовской области в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура
В Саратовской области в результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.
«Угроза атаки БПЛА сохраняется. По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», — сообщил он.
По его словам, на местах работают все профильные службы.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Ранее в аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
