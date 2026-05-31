В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелось топливохранилище

Топливное хранилище частного предприятия загорелось из-за падения обломков БПЛА в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь на платформе «Макс».

Он отметил, что это предприятие обеспечивает сельскозтоваропроизводителей.

По его словам, жителей близлежащих частных домов эвакуировали в целях обеспечения безопасности, людям ничего угрожает. О пострадавших не сообщается.

В результате атаки БПЛА также повреждены аптека, 2 магазина и автомобиль.

Ранее в ночь на 30 мая и утром Ростовская область подверглась попытке масштабной воздушной атаки ВСУ, в ходе отражения которой силами противовоздушной обороны было уничтожено почти 50 беспилотников.

