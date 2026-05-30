В Таганроге во время налета БПЛА ВСУ были ранены мужчина и женщина

В ночь на 30 мая и утром Ростовская область подверглась попытке масштабной воздушной атаки ВСУ, в ходе отражения которой силами противовоздушной обороны было уничтожено почти 50 беспилотников. В Таганроге были ранены два человека — мужчина и женщина, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Помимо Чертковского, Матвеево-Курганского и Неклиновского районов, под удар попали города Ростов-на-Дону и Сальск. Также противник пытался атаковать четыре района области — Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский и Верхнедонской.

На местах падения обломков и попадания дронов продолжаются оперативные мероприятия. Там ликвидируют последствия падения обломков на земле.

В результате налета в Таганроге пострадали два человека — мужчина и женщина. С ранениями они были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

В Сальске была повреждена гражданская инфраструктура. В одном из многоквартирных домов выбито остекление балкона. Еще повреждено здание неиспользуемого склада. В этом населенном пункте обошлось без пострадавших.

В порту Таганрога был пожар, но его уже потушили. Губернатор подчеркнул, что утечки мазута в акваторию не было. В результате происшествия никто не пострадал.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.