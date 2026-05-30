Рубль оказался второй наиболее подорожавшей к доллару нацвалютой в мае

По итогам мая российский рубль продемонстрировал одну из лучших динамик на мировом валютном рынке, заняв место среди самых подорожавших к доллару валют. Согласно результатам анализа данных биржевых площадок, проведенного РИА Новости , в месячном выражении курс рубля к американской валюте укрепился на 4,9%.

Опередить российскую валюту смог только израильский шекель. Он возглавил рейтинг с показателем роста в 6,1%.

В первую пятерку наиболее сильных мировых валют по итогам прошедшего месяца также вошел южноафриканский ранд, прибавивший 3,7%. Венгерский форинт показал рост на 2,8%. Новозеландский доллар подорожал на 2%.

Главным антилидером мая стал казахстанский тенге — его стоимость по отношению к доллару США снизилась на 4,9%. Схожие отрицательные результаты по итогам месяца продемонстрировали еще несколько национальных валют. Индонезийская рупия ослабла к доллару на 3,4%, а румынский новый лей потерял 3% своей стоимости.

