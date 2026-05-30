На МЦД-3 поезд насмерть сбил мужчину

В ночное время на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) произошло чрезвычайное происшествие со смертельным исходом, которое привело к серьезному сбою в графике движения пригородных поездов. Около 01:00 пассажиры на станции Кратово рассказали о вынужденной остановке электропоезда, следовавшего по маршруту Казанский вокзал — Голутвин, сообщает Telegram-канал « Подслушано электрички Москвы ».

Это произошло из-за технических причин впереди по ходу следования. Как выяснилось позже, причиной экстренной остановки состава стал наезд на человека.

Трагедия случилась на железнодорожном перегоне Быково — Раменское. Под пригородный поезд, выполнявший рейс Крюково — Ипподром, попал посторонний мужчина.

Ситуация на месте происшествия осложнилась тем, что тело погибшего оказалось заблокировано под вагоном состава. На место происшествия вызвали сотрудников бригады скорой медицинской помощи и МЧС.

Все поезда, идущие следом, ехали по маршруту с задержкой до 45 минут. Пассажиров призвали к внимательности и строгому соблюдению правил безопасности при переходе через железнодорожные пути.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.