Поисковики обнаружили труп исчезнувшей в Омске сапбордистки Симочкиной

В Омске волонтерам и родственникам удалось обнаружить труп 43-летней Ольги Симочкиной, который ранее бесследно исчез во время прогулки на сапбордах. Его увидели утром на берегу реки Иртыш у села Николаевка, рассказали РИА Новости в силовых структурах.

Правоохранительные органы проводят официальную проверку поступающей информации о нахождении тела сапбордистки. Они устанавливают все обстоятельства гибели женщины.

Сотрудники полиции, профессиональные спасатели и добровольцы вели масштабные поиски семейной пары — 40-летнего Анатолия Бойко и 43-летней Ольги Симочкиной. Оба давно увлекались сапсерфингом.

Днем 25 мая пара вышла из дома, расположенного на бульваре Архитекторов в Омске. Бойко и Симочкина были одеты в шорты и футболки. С собой взяли рюкзаки с сапбордами.

В тот день пара планировала совершить водную прогулку по Иртышу. После этого связь с омичами прервалась, и домой они так и не вернулись. Поиски Симочкиной продолжаются.

По одной из версий, пара погибла из-за несчастного случая на воде. Расследуется уголовное дело.

Руководитель тур-клуба «Осибиревшие» Сергей Лебединский выразил мнение, что пара утонула, когда пыталась спасти друг друга в холодной воде.

