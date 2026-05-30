сегодня в 09:56

Три грузовика столкнулись на 93-м километре МКАД и спровоцировали пробку

На 93-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Столкновение случилось в районе, где всегда интенсивное движение, и сразу привело к серьезным затруднениям для других водителей, сообщили в московском Дептрансе.

На месте аварии уже работают все оперативные службы города — сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и медики. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются, данных о пострадавших пока не поступало.

Из-за ДТП движение в этом районе МКАД оказалось сильно затруднено. По предварительным данным, протяженность затора составляет около 3,5 километров.

Водителям, которые планируют проезжать по этому участку, настоятельно рекомендуют заранее выбирать пути объезда, чтобы избежать потери времени. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

