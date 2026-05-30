Посла РФ в Ереване вызвали в Москву из-за отношений Армении с Евросоюзом
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Посла РФ в Республике Армения вызвали в Москву. Там будут проведены консультации по поводу шагов властей страны по сближению с ЕС, сообщает на сайте пресс-служба министерства иностранных дел России.
Действия властей Армении наносят ущерб взаимодействию страны с ЕАЭС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) она потеряет 14% ВВП.
Глава государства добавил, что, если Ереван продолжит проводить европейскую политику и покинет ЕАЭС, интеграцию с государством по объективным причинам придется свернуть.
В случае прекращения сотрудничества с союзом, армянам предстоит покупать патенты для работы в РФ. Также государству придется искать новые рынки сбыта для сельскохозяйственных товаров.
