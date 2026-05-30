сегодня в 10:04

Посла РФ в Ереване вызвали в Москву из-за отношений Армении с Евросоюзом

Посла РФ в Республике Армения вызвали в Москву. Там будут проведены консультации по поводу шагов властей страны по сближению с ЕС, сообщает на сайте пресс-служба министерства иностранных дел России.

Действия властей Армении наносят ущерб взаимодействию страны с ЕАЭС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) она потеряет 14% ВВП.

Глава государства добавил, что, если Ереван продолжит проводить европейскую политику и покинет ЕАЭС, интеграцию с государством по объективным причинам придется свернуть.

В случае прекращения сотрудничества с союзом, армянам предстоит покупать патенты для работы в РФ. Также государству придется искать новые рынки сбыта для сельскохозяйственных товаров.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.