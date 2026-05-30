Малолетняя девочка на питбайке врезалась в опору ЛЭП и погибла в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК по Республике Татарстан Вячеславу Липскому представить доклад о ходе расследования обстоятельств гибели несовершеннолетней. Трагедия произошла в Бугульминском районе — 14-летняя девочка, управлявшая питбайком, врезалась в опору линии электропередачи. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, сообщает Следком РФ.

В момент аварии на питбайке также находился 13-летний мальчик. Он пострадал и был госпитализирован. О его состоянии пока не сообщается, но известно, что он выжил и получает необходимую медицинскую помощь.

По данному факту следственные органы СК России по Республике Татарстан уже возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют, кто передал питбайк детям, где и при каких обстоятельствах произошла авария, а также были ли взрослые рядом в момент происшествия.

Бастрыкин поставил расследование на личный контроль. Он потребовал от руководителя татарстанского СК не только оперативного и полного расследования, но и оценки действиям должностных лиц, ответственных за профилактику детского травматизма и безопасность несовершеннолетних. Результаты проверки и доклад будут представлены в центральный аппарат ведомства.

