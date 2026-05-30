Марат Башаров получил пощечину от молодой жены в реалити «Ставка на любовь»

51-летний актер Марат Башаров и его молодая избранница Ася Борисова, вместе уже четыре года, продолжают проверять свои отношения на прочность в реалити-шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница!». В прошлом выпуске Башаров довел Борисову до слез, устроив сцену ревности ради победы в мужском испытании, после чего Борисова влепила пощечину Башарову, сообщает StarHit .

Участницам предстояло непростое задание — вызвать у своих партнеров резкий скачок пульса любыми способами. Пока одни пары выясняли отношения или вспоминали о страхе высоты, Ася Борисова выбрала более радикальный метод. Она сначала поцеловала Марата, а затем неожиданно влепила ему пощечину.

«Вот это хорошо!» — удивился актер, подняв руки. «Почему бить-то?!» — зажмурился он от неожиданности.

Пульс Башарова действительно подскочил, но эффект оказался недолгим. Тогда Ася предложила ему просто покричать. Звезда «Таежного романа» начал изо всех сил напрягаться, что в итоге сработало — показатели достигли 128 ударов в минуту. Задание было выполнено. Сразу после этого Борисова принялась обнимать актера и просить прощения: «Мое солнышко, прости, пожалуйста, за пощечину. Мой зайчик, прости. Я так не привыкла тебя ругать».

Ошеломленный Башаров ответил на объятия и поцелуи, но пообещал: «Дома поговорим… без камер». Сама Борисова с юмором прокомментировала свой поступок в эфире: «Видимо, впервые за всю историю отношений Марата желтая пресса будет гласить, что он живет в абьюзивных отношениях». Зрители шоу активно обсуждают этот эпизод: одни смеются, другие считают, что задание перешло границы. Но, судя по всему, пара не держит зла друг на друга и продолжает участвовать в проекте.

