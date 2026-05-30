Русскоговорящий мужчина устроил дебош в самолете США и заставил его приземлиться

В США рейс авиакомпании United Airlines, следовавший из Чикаго в Миннеаполис, совершил экстренную посадку из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. На борту находились 147 человек. Один из русскоговорящих мужчин устроил дебош, сообщает SHOT .

Еще до вылета мужчина в синей клетчатой рубашке отказался занимать свое место, громко кричал по-русски и мешал отправлению самолета. Его пустили в туалет, после чего он все же занял место, и борт взлетел.

Примерно через полчаса после начала полета тот же пассажир вновь вскочил с места. Очевидцы утверждают, что он пытался пробраться в кабину пилотов и продолжал что-то выкрикивать по-русски. Члены экипажа пытались выяснить, говорит ли кто-то из пассажиров или членов экипажа на русском языке. Пилоты, по словам свидетелей, называли имя дебошира, которое также звучало как русское.

На том же рейсе, как уверяют очевидцы, летели несколько агентов ФБР. Они вмешались, скрутили буйного пассажира и усадили на место. До экстренной посадки мужчина якобы находился в наручниках и больше не вставал. Командир воздушного судна принял решение совершить незапланированную посадку в аэропорту Дейн в штате Висконсин. После приземления на борт поднялась полиция и забрала дебошира.

В авиакомпании United Airlines официально подтвердили, что причиной экстренной посадки стала «срочная проблема с пассажиром», но не стали раскрывать его личность и национальность. По факту инцидента начато разбирательство. Пока не сообщается, будет ли предъявлено мужчине обвинение и грозит ли ему штраф или тюремное заключение за нарушение правил поведения на борту воздушного судна.

