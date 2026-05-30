Ефимов: на юго-востоке Москвы по реновации возвели более 20 новостроек

На юго-востоке столицы на месте снесенных домов, освобожденных в рамках реновации, построили 22 новых ЖК. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа реновации предусматривает поэтапное переселение жителей. На месте ранее снесенных домов старого жилого фонда возводят новостройки, куда впоследствии переезжают участники программы. Сейчас в Юго-Восточном административном округе в рамках программы реновации построили более 20 новых жилых комплексов, которые соответствуют современным стандартам качества, безопасности, энергоэффективности и комфорта», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что с начала реализации программы реновации во всех районах столицы подготовлено уже около 880 площадок.

Расселенные здания демонтируют с использованием технологии «умный снос», которая позволяет уменьшить количество строительных отходов и снизить нагрузку на окружающую среду.

В Департаменте градостроительной политики уточнили, что в районе Кузьминки ввели в эксплуатацию десять новостроек, в Люблине — семь, в Рязанском районе — две, а в Выхине-Жулебине, Лефортове и Текстильщиках — по одному дому. Все здания оборудованы лифтами, здесь предусмотрены помещения для консьержей, а также комнаты для хранения колясок и велосипедов. Согласно стандартам реновации, в новых жилых комплексах соблюдаются принципы безбарьерной среды, благодаря чему в таких домах комфортно не только семьям с детьми, но и маломобильным москвичам. На первых этажах новостроек проектом предусмотрены нежилые помещения под магазины, предприятия сферы услуг и городские организации.

Деятельность «Контроля Москвы» обеспечивает соответствие возведенного в рамках реновации жилья нормам проектной документации и технических регламентов.

Сотрудники ведомства совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз регулярно проводили контрольные и надзорные мероприятия на стройплощадках программы реновации. Всего на объектах состоялось более 200 выездных проверок, в том числе финальных. По итогам этих проверок Комитет государственного строительного надзора города Москвы подготовил заключения о соответствии объектов требованиям проектной документации, после чего были выданы разрешения на ввод зданий в эксплуатацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал про сдачу нового дома по программе реновации в Головинском районе на Онежской улице.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».