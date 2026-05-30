На Ставрополье парню сломали челюсть за попытку защитить девушек от хулиганов

В селе Винсады Ставропольского края 28 мая произошел конфликт с серьезными последствиями. Девушка по имени Анна вместе с подругой сидела на детской площадке. К ним подошла компания молодых людей, с которыми в дальнейшем произошел конфликт. Случайные свидетели вступились за девушек, после чего один из них попал в больницу со сломанной челюстью, сообщает Telegram-канал «112» .

Конфликт начался с того, что компания молодых людей стала кидаться шелухой от семечек в девушек, и, по словам Анны, все парни вели себя отвратительно. Когда девушки отказались знакомиться, гопники начали их оскорблять.

Двое парней, ставшие свидетелями происходящего, решили вмешаться и сделать замечание некультурной компании. Однако, вместо того чтобы прекратить хулиганство, около шести человек напали на заступников. В ходе драки одному из защитников сломали челюсть. Пострадавший был госпитализирован.

Как сообщили девушки, в селе орудует целая организованная преступная группа численностью 5–7 человек. Часть из них — школьники, учащиеся в девятом классе. Местные жители настолько запуганы, что боятся выходить на улицу. Анна назвала имя одного из нападавших — Абдул-Малик А. Именно он, по ее словам, сломал челюсть парню.

Местные жители требуют от правоохранительных органов принять меры и разобраться с группой хулиганов, которые терроризируют поселок. Пока неизвестно, возбуждено ли уголовное дело по факту нападения. Ситуация находится на контроле у прокуратуры. Пострадавший продолжает лечение, врачи оценивают его состояние как стабильное.

