сегодня в 13:23

Россиянка погладила бездомного кота и попала в гнойную хирургию

Попытка проявить ласку к бездомному животному закончилось для юной россиянка экстренной операцией и тяжелым лечением в больнице. Ее положили в гнойную хирургию, сообщила мать пострадавшей на своей странице в Instagram*.

Инцидент произошел вечером 9 мая. В подъезд жилого дома забежал с виду дружелюбный уличный кот. Девочка потянулась погладить животное и попыталась взять его на руки, но испуганный питомец сильно укусил ее.

Семья сразу же обратилась в травмпункт. Стандартной обработки раны оказалось недостаточно. Уже через сутки из-за сильного отека пострадавшую срочно госпитализировали в отделение гнойной хирургии.

Чтобы предотвратить развитие сепсиса, хирургам пришлось провести операцию под общим наркозом. Ребенку сделали надрезы на руке, полностью вычистили скопившийся гной и установили медицинские дренажи.

