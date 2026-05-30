Петербурженку захейтили в Сети за пышный бюст, а затем забанили за сексуальность

Жительница Санкт-Петербурга Ирина Коломиец решила необычно отметить развод — она устроила фотосессию в свадебном платье прямо на озере. Результатами съемки девушка поделилась в своем Instagram*, но вместо комплиментов на нее обрушилась критика, после чего соцсеть забанила ее за слишком пышный бюст, сообщает Baza .

За сутки ролик набрал больше миллиона просмотров, но вместе с популярностью пришла и волна хейта.

Пользователей соцсети привлекло откровенное декольте Ирины. В комментариях они начали оскорблять ее из-за слишком большой груди и отпускать непристойные шуточки. Однако петербурженка оказалась не из робкого десятка — она ответила хейтерам новым видео, в котором прошлась по мизогинистам и их поведению.

В ответ недоброжелатели начали массово жаловаться на аккаунт Ирины. Их усилия увенчались успехом: сначала модераторы удалили «оскорбительное» видео, а затем и вовсе забанили всю страницу девушки. При этом сама Ирина уверена, что бан — результат целенаправленной кампании хейтеров, а не реального нарушения правил соцсети.

Она рассказала, что надеется на скорое разбирательство со стороны службы поддержки Instagram*. Ирина считает, что ее аккаунт восстановят, и она продолжит публиковать фотографии со своими формами — назло всем, кто пытался ее заткнуть.

*Соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

