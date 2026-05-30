ВС РФ ударили по военным аэродромам и энергообъектам Украины

Министерство обороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам на территории Украины. В ведомстве уточнили, что удар стал ответом на террористические атаки украинских сил по гражданским объектам в России. Атака проводилась с применением высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.

Целями удара стали военные аэродромы, а также объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, которые, по данным Минобороны РФ, используются украинскими вооруженными силами. Ведомство подчеркнуло, что все удары наносились исключительно по объектам, имеющим отношение к военной деятельности ВСУ.

В сообщении отмечается, что цели удара были полностью достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

В последние недели российские регионы, включая приграничные территории, неоднократно подвергались атакам беспилотников и обстрелам со стороны ВСУ. Российские власти квалифицируют эти действия как террористические. В ответ вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по объектам военной и критической инфраструктуры Украины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.