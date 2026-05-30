Россиянам могут разрешить покупать номера с одинаковыми цифрами и буквами

В Госдуму внесена доработанная версия законопроекта о платной покупке «красивых» автомобильных номеров. Инициатива, которую изначально предложили депутаты от фракции «Новые люди», была отправлена на доработку в апреле 2026 года из-за замечаний правительства. Теперь документ поступил в рассылку для сбора отзывов, сообщает «Коммерсант» .

Как сообщил первый замглавы комитета по транспорту Павел Федяев, новая редакция стала «более осознанной, более продуманной, четкой, ясной и понятной людям». Комитет готов к работе над обновленным документом.

Согласно новой версии, все номера разделят на две категории. «Уникальными» будут считаться номера с совпадающими цифрами и кодом региона (например, А177АА177), с одинаковыми цифрами или буквами (О888МО77), а также с цифрами, кратными десяти или ста (А100АМ77).

«Индивидуальными» станут номера, где сочетание букв и цифр выберет сам автовладелец. Резервировать такие номера можно будет через портал «Госуслуги». Стоимость пока не установлена — тарифы и правила позднее разработает правительство.

Ожидается, что инициатива будет приносить федеральному бюджету до 25 миллиардов рублей ежегодно. Половина этой суммы пойдет на зарплаты, надбавки и премии сотрудникам МВД. При этом владельцам «уникальных» номеров запретят продавать автомобиль в течение трех лет с момента выдачи ГРН — так власти намерены бороться с теневым рынком перепродажи красивых номеров. В настоящее время цены на такие номера на онлайн-аукционах могут достигать нескольких миллионов рублей.

Законопроект планируют принять к 1 июля 2027 года, чтобы успеть подготовить все подзаконные акты и доработать информационные системы МВД. У экспертов мнения разделились. Петр Шкуматов из «Народного фронта» считает механизм удобным и поддерживает трехлетний период охлаждения для борьбы со спекулянтами. А вот вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин называет механизм недостаточно понятным, а трехлетний запрет на продажу — противоречащим Гражданскому кодексу. По его мнению, при смене владельца «красивый» номер должен возвращаться в систему, а не оставаться за машиной.

