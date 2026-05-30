сегодня в 14:38

В Москве ребенок выпал из окна на 9-м этаже, пока мать вышла из квартиры

В Москве на северо-востоке города произошел несчастный случай — из окна квартиры на девятом этаже жилого дома в Студеном проезде выпал малолетний ребенок. Трехлетний мальчик был срочно госпитализирован, сообщила столичная прокуратура.

Врачи оказывают маленькому пациенту всю необходимую помощь, информация о его состоянии уточняется.

По предварительным данным, мать ребенка ненадолго вышла из квартиры, оставив сына без присмотра. Воспользовавшись этим, малыш подошел к окну, забрался на подоконник и выпал наружу.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. При этом не уточняется, были ли на окнах специальные блокираторы или защитные решетки.

Бабушкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана оценка действиям матери и условиям проживания ребенка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.