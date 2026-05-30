Восьмилетний мальчик свалился в колодец в Макеевке ДНР

Восьмилетний парень свалился в колодец глубиной три метра в Макеевке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Мальчик упал в колодец днем в Центрально-Городском районе. Инцидент случился на придомовой территории многоэтажки.

На место происшествия приехали сотрудники МЧС. Они с использованием лестницы подняли парня.

Пострадавшего осмотрели доктора. Госпитализация ему не понадобилась. На месте происшествия находились пять сотрудников и спецтехника.

