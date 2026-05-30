Не фартануло: медведица помещала украинцу сбежать из страны

Неудачей и административным протоколом закончилась попытка жителя Киева незаконно перебраться в Румынию. Он встретил в лесу медведицу, залез на дерево и сам вызвал помощь, сообщает в Telegram-канале Государственная пограничная служба Украины.

Мужчина разработал план незаконного пересечения государственной границы в направлении Румынии. Он выбрал сложный маршрут по труднодоступной горной местности в обход официальных пунктов пропуска.

Во время ночного марш-броска беглец внезапно наткнулся на медведицу. Спасая свою жизнь от хищника, нарушитель оперативно взобрался на ближайшее дерево, откуда был вынужден сам вызвать экстренные службы.

На место происшествия выдвинулся поисковый наряд пограничников Мукачевского отряда. К моменту прибытия военнослужащих медведица скрылась.

Силовики спустили киевлянина на землю и доставили его в расположение ближайшего ведомственного подразделения. В отношении спасенного мужчины были составлены материалы об административном правонарушении.

