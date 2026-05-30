Ефимов: при обновлении Ленинградского вокзала установили уникальные навесы

В рамках масштабной реконструкции Ленинградского вокзала были смонтированы особенные навесы, не имеющие повторяющихся деталей. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ходе работ по обновлению Ленинградского вокзала установили уникальные навесы над платформами, зоной выхода к поездам и от платформ к метро. Их ключевая особенность — отсутствие повторяющихся элементов, каждая балка и стеклопакет спроектированы и изготовлены индивидуально», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что суммарная площадь платформенных навесов и навеса над зоной выхода к поездам дальнего следования — 6,9 тыс. кв. м.

Высота пассажирских навесов достигает 15 м. Один из них позволил пассажирам напрямую пройти от платформ к метро, не заходя во внутренние помещения вокзала.

Новые навесы являются ключевым элементом комплексного обновления Ленинградского вокзала, который входит в число самых современных в стране. Конструкции размещены на основных пешеходных маршрутах и укрывают от осадков в местах, где пассажиры направляются к вокзалу, выходят в город или делают пересадку на другой транспорт. При этом навесы выполнены в легком светопрозрачном стиле: они не создают ощущения загроможденности и гармонично вписываются в исторический облик здания.

Помимо этого, в процессе реконструкции расширили пространство для пассажиров. В частности, на цокольном этаже увеличили торговую зону и помещения камер хранения, а также организовали прямой переход в метро без выхода на улицу. Первый этаж превратили в зону быстрого транзита к поездам, где разместили комнату для семей с детьми, детский клуб и медицинский пункт. На втором и третьем этажах обустроили залы ожидания, фудкорт, коворкинг, бизнес-зал и зоны для отдыха, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин открывал Ленинградский вокзал.

«Мосинжпроект» — генподрядчик и генеральный проектировщик реконструкции здания Ленинградского вокзала.