Худруку театра «Ромэн» Николаю Сергиенко стало плохо с сердцем на работе

Художественному руководителю московского театра «Ромэн» Николаю Сергиенко стало плохо на рабочем месте. У 77-летнего народного артиста России резко заболело сердце. Мужчина не стал ждать помощи и самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи, сообщает Mash .

Медики оперативно прибыли в театр и оказали Сергиенко необходимую первую помощь. Однако, несмотря на их рекомендации, артист отказался от госпитализации. В разговоре с журналистами он заявил, что чувствует себя нормально и находится в своем рабочем кабинете в театре. Причины внезапного ухудшения самочувствия не уточняются.

На сегодня в «Ромэне» запланирован спектакль «Мы — цыгане». Это шоу является визитной карточкой театра — в постановке задействована практически вся труппа. Отмены спектакля пока не планируется, Сергиенко, вероятно, будет наблюдать за ходом действия из зала или из своего кабинета.

Коллеги и поклонники артиста желают ему скорейшего выздоровления. Николай Сергиенко руководит театром «Ромэн» много лет и является одним из самых авторитетных деятелей цыганской культуры в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.