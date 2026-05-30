Приставы искали набросившегося на 5-летнюю девочку в Тюмени педофила

Подозреваемый в покушении на изнасилование пятилетней девочки в Тюмени разыскивался сотрудниками ФССП. Мужчина должен 334 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Против 44-летнего Алексея Н. возбуждено исполнительное производство из-за долга. Он образовался из-за невыплаты банковских кредитов, а также неоплаченной государственной пошлины.

Выяснилось, что мужчина проживал в непосредственной близости от места преступления. В прошлом развелся с супругой и имеет общую с ней семилетнюю дочь.

Инцидент произошел 28 мая в многоквартирном доме, расположенном на улице Судостроителей. Спасти ребенка от насильника помогла случайная прохожая. Ехавшая мимо женщина услышала громкие детские крики на площадке, бросилась на помощь пострадавшей и предотвратила трагедию. Злоумышленник был успешно задержан правоохранительными органами.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.