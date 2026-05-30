Хоккеист Малкин не платит ФНС России 20 тыс уже полгода
Фото - © РИА Новости
Хоккеист Евгений Малкин, предположительно, должен ФНС около 20 тыс. рублей уже полгода. При этом спортсмен подписал контракт с «Питтсбург Пингвинз» на заработную плату от 36 до 60 млн рублей в месяц, сообщает «Mash на спорте».
Договор с «Питтсбург Пингвинз» Малкин подписал на год. Спортсмену будут платить пять с половиной млн долларов, а также еще три с половиной млн бонусами.
Однако Малкин на протяжении шести месяцев не может отправить сотрудникам ФНС 19 998 рублей.
Малкин — один из самых успешных российских хоккеистов. Он является центральным нападающим клуба НХЛ «Питтсбуррг Пингвинз».
