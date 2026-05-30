В России массово жалуются на сбой в работе Figma

Уже больше суток пользователи из разных регионов России жалуются на проблемы с доступом к популярному графическому онлайн-редактору Figma. Сервис, который используют веб-дизайнеры и проектировщики интерфейсов по всей стране, перестал открываться. О сбое свидетельствуют данные с сайта Downdetector .

По данным пользователей, сайт и приложение не открываются, а попытки зайти в личный кабинет ни к чему не приводят.

При этом за пределами России, а также при использовании VPN все работает стабильно. Глобальные мониторинговые сервисы вроде Downdetector не фиксируют массовых жалоб из других стран. Это говорит о том, что проблема носит локальный характер и связана именно с доступом из России.

Судя по сервису Downdetector, больше всего жалоб на работу Figma в течение суток поступало из Санкт-Петербурга, Нижегородской, Новосибирской и Ивановской областей, а также из Республики Башкортостан.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.