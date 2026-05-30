Оксана Самойлова сфотографировалась голой в номере гостиницы в Каннах

Блогер Оксана Самойлова выложила в социальных сетях кадры из недавнего путешествия во Францию на Каннский кинофестиваль. Один из снимков был сделан в ванной, что спровоцировало волну обсуждений среди подписчиков, сообщает Super .

Самойлова организовала съемку в гостиничном номере. Модель примерила облегающий темный комплект с ультракороткими шортами и капроновыми колготками, а также сделала селфи в ванной комнате. На нем Самойлова, предположительно, голая, но все интимные места прикрыты пеной.

В комментариях к постам фолловеры отдельно отметили, что даже для приватных домашних кадров звезда выбрала плотный вечерний мейкап.

Свежий контент моментально расколол интернет-аудиторию на два лагеря. Часть комментаторов сочла такие ракурсы чересчур вызывающими для публичной персоны. Однако преданные фанаты заступились за знаменитость.

Защитники подчеркнули, что после долгих лет концентрации на семейном быте и воспитании четверых детей женщина имеет право сместить фокус на саму себя и реализовывать любые идеи.

