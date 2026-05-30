Арашуков предлагал $5 млн за привилегии в «Черном дельфине»

Осужденный пожизненно экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий наказание в знаменитой колонии «Черный дельфин», изначально предлагал сотрудникам учреждения взятку в 5 миллионов долларов. В пересчете на российские деньги это 355,1 млн рублей, пишет ТАСС .

По данным материалов дела, Арашуков лично встречался с начальником оперативного отдела колонии около пяти раз. Сначала он предложил 5 миллионов долларов. По актуальному курсу на 30 мая 2026 года это более 355 млн рублей.

На следующей встрече снизил сумму до 5 миллионов рублей для передачи начальнику УФСИН России по Оренбургской области. Самому сотруднику оперативного отдела экс-сенатор пообещал 1 миллион рублей.

За эти деньги Арашуков хотел получить привилегированные условия отбывания наказания: неограниченные звонки, дополнительные свидания, посылки, право выбирать соседа по камере и место работы.

Экс-сенатор был задержан 30 января 2019 года прямо на заседании Совета Федерации. Вместе с ним арестовали и его отца Рауля Арашукова. В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил обоих к пожизненному заключению за создание ОПГ, организацию убийств и хищение газа у «Газпрома» на 4,4 миллиарда рублей.

Уже находясь в колонии, Арашуков стал фигурантом нового уголовного дела — теперь за дачу взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). По версии следствия, через своего адвоката он передал сотруднику УФСИН 3 миллиона рублей — также для создания привилегированных условий. 13 января 2026 года Ленинский районный суд Оренбурга приговорил экс-сенатора по этому делу к 10 годам заключения и штрафу в 120 миллионов рублей. По совокупности приговоров ему оставили пожизненное заключение и штраф в 120 миллионов рублей. 18 марта 2026 года апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

