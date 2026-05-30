Российские студенты пожаловались на дорогие «королевские фуршеты» при аттестациях
Российские студенты выступают против организации дорогостоящих фуршетов во время аттестаций, стоимость которых резко выросла. Об этом сообщает Baza.
По словам главы одного из московских кейтеринговых агентств, за последние полтора года цены на застолья для учебных заведений увеличились минимум на 30%. Главными причинами подорожания стали рост цен на продукты — мясо, рыбу, фрукты.
Также это касается увеличивающихся запросов заказчиков. Владелец компании отмечает, что среди самых ходовых позиций на экзамены сейчас лидируют блины с красной икрой и шашлыки из морепродуктов.
В среднем по Москве цена экзаменационного застолья с учетом цветов, декора, сервировки и напитков достигла 70 тысяч рублей. Столичные фирмы предлагают готовые сеты из мясных нарезок, канапе, брускетт и десертов на 15 персон за 22 тыс. рублей.
Полноценные кофе-брейки с круассанами и фруктами на 20 человек стоят примерно 31 тысячу рублей. Сами выпускники жалуются, что списки пожеланий от комиссий включают премиальный алкоголь, экзотические фрукты и дорогие цветы вроде пионов и гортензий. Так, в одном из техникумов Красноярска студенты скидывались по 7 тыс. рублей, собрав с группы 175 тысяч. В университете в Москве сборы составили по 15 тыс. рублей с человека, из-за чего общая стоимость фуршета достигла 350 тыс. рублей.
Выпускники требуют полностью отменить данную традицию, поскольку она провоцирует конфликты между обеспеченными и финансово уязвимыми учащимися. Кроме того, подобная практика оказывает на студентов серьезное психологическое давление. Многие из них признаются, что боятся предвзятого отношения и заниженных оценок на экзамене в случае отказа сдавать деньги на стол для комиссии.
