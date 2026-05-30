Российские студенты пожаловались на дорогие «королевские фуршеты» при аттестациях

Российские студенты выступают против организации дорогостоящих фуршетов во время аттестаций, стоимость которых резко выросла. Об этом сообщает Baza .

По словам главы одного из московских кейтеринговых агентств, за последние полтора года цены на застолья для учебных заведений увеличились минимум на 30%. Главными причинами подорожания стали рост цен на продукты — мясо, рыбу, фрукты.

Также это касается увеличивающихся запросов заказчиков. Владелец компании отмечает, что среди самых ходовых позиций на экзамены сейчас лидируют блины с красной икрой и шашлыки из морепродуктов.

В среднем по Москве цена экзаменационного застолья с учетом цветов, декора, сервировки и напитков достигла 70 тысяч рублей. Столичные фирмы предлагают готовые сеты из мясных нарезок, канапе, брускетт и десертов на 15 персон за 22 тыс. рублей.

Полноценные кофе-брейки с круассанами и фруктами на 20 человек стоят примерно 31 тысячу рублей. Сами выпускники жалуются, что списки пожеланий от комиссий включают премиальный алкоголь, экзотические фрукты и дорогие цветы вроде пионов и гортензий. Так, в одном из техникумов Красноярска студенты скидывались по 7 тыс. рублей, собрав с группы 175 тысяч. В университете в Москве сборы составили по 15 тыс. рублей с человека, из-за чего общая стоимость фуршета достигла 350 тыс. рублей.

Выпускники требуют полностью отменить данную традицию, поскольку она провоцирует конфликты между обеспеченными и финансово уязвимыми учащимися. Кроме того, подобная практика оказывает на студентов серьезное психологическое давление. Многие из них признаются, что боятся предвзятого отношения и заниженных оценок на экзамене в случае отказа сдавать деньги на стол для комиссии.

