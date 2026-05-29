Путин: Армения потеряет 14% ВВП, если решит выйти из ЕАЭС

В случае выхода Армении из ЕАЭС она столкнется с экономическими сложностями, заявил президент РФ Владимир Путин. Он спрогнозировал, что республика потеряет 14% ВВП.

По словам российского лидера, если Армения будет проводить европейскую политику и выйдет из ЕАЭС, интеграцию с ней по объективным причинам придется свернуть. Также в таком случае для республики увеличатся цены на энергоносители, из-за чего она потеряет 14% ВВП.

Кроме того, если Армения разорвет связи с ЕАЭС, ее гражданам необходимо будет приобретать патенты для работы в России. Еще при таких обстоятельствах республике предстоит подумать, на какие рынки отправлять свои сельскохозяйственные товары.

При этом Путин подчеркнул, что никакие решения руководства Армении не испортят отношения народов. По его словам, «все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России».

