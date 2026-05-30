За два дня до лета в Хабаровский край вернулась зима с сильным снегопадом

В Хабаровском крае за два дня до начала календарного лета внезапно вернулась зима. Сильный снегопад обрушился на поселок Горный и ряд соседних районов. К утру улицы, припаркованные машины и даже сопки оказались полностью занесены снегом, пишет Baza .

На дорогах выросли настоящие сугробы, местные жители в шоке делятся в соцсетях кадрами откровенно зимнего пейзажа — притом что на календаре уже почти июнь.

По свидетельствам очевидцев, осадки не прекращаются до сих пор. Снег идет плотно и интенсивно, видимость на дорогах сильно ограничена. Особенно сложная обстановка сложилась на трассах и перевалах региона. Водителям приходится буквально пробиваться через майские сугробы, многие жалуются, что дорожные службы не успевают чистить трассы.

Жители поселка Горный рассказывают, что проснулись утром и не узнали свой поселок — все белое, снег лежит на деревьях, крышах и проводах. Такая погода стала полной неожиданностью даже для старожилов, которые помнят, что в конце мая снегопады в этих местах случаются, но не такой интенсивности. Местные шутят, что «зима решила взять реванш».

«30 мая, у нас вот такая красота. Кому не хватило зимы — добро пожаловать», — сказал на одном из роликов местный житель.

Синоптики прогнозируют, что снегопад может продолжаться еще несколько часов, после чего осадки ослабеют и перейдут в дождь. Однако к тому моменту высота снежного покрова может стать еще больше.

Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте или быть предельно осторожными на дорогах. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.