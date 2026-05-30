Обломки БПЛА ВСУ рухнули в промзоне в Ульяновске

В небе над Ульяновской областью средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Русских.

По его словам, обломки сбитых дронов рухнули на территории Новоспасского района области, а также в пределах промышленной зоны Заволжского района Ульяновска. В результате происшествия никто не пострадал.

Повреждений имущества не зафиксировано. В настоящее время на местах падения обломков работают службы.

Руководитель региона отдельно обратился к местным жителям с требованием соблюдать меры безопасности. Он напомнил о действующем запрете на распространение в Сети любых видеозаписей и фотографий пролетающих БПЛА, процесса их уничтожения, а также мест падения их обломков и работы комплексов ПВО.

