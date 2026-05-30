Бывший игрок «Челси» Стерлинг ездил под веществами в Великобритании

Известный английский футболист, четырехкратный чемпион Премьер-лиги Рахим Стерлинг оказался в центре громкого уголовного скандала на родине. 31-летний нападающий был задержан сотрудниками правоохранительных органов в графстве Хэмпшир за, предположительно, езду под воздействием наркотических средств, сообщает ТАСС со ссылкой на материал The Sun.

Автомобиль, за рулем которого находился спортсмен, на высокой скорости потерял управление и протаранил дорожное ограждение. Инцидент произошел в графстве Хемпшир.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выявили у водителя признаки сильного опьянения. Стерлинг ответил отказом на требование пройти медицинское освидетельствование.

После проведения первичных следственных действий игрока отпустили под залог на период проведения полноценного расследования.

Стерлингав составе «Манчестер Сити» собрал внушительную коллекцию трофеев: четыре титула чемпиона Англии, пять Кубков лиги, а также Кубок и Суперкубок страны. Помимо этого, спортсмен играл за «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». За национальную сборную Англии форвард провел 82 матча, забил 20 голов, отдал 27 результативных передач и дошел до финала Евро-2021.

В феврале 2026 года Стерлинг подписал контракт с нидерландским «Фейеноордом».

