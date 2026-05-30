В тыловом украинском городе Новгород-Северский в Черниговской области дезертир ВСУ совершил резонансное убийство высокопоставленного военнослужащего. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

Жертвой преступления стал командир разведывательного подразделения и по совместительству депутат Костопольского городского совета Ровненской области Александр Новак.

По предварительным данным, полученным в ходе оперативных мероприятий, мотивом для совершения жестокой расправы послужил внутренний финансовый конфликт. Дезертир заподозрил командира подразделения в присвоении крупных денежных сумм.

Речь идет о финансовых средствах, которые целенаправленно собирались родственниками мобилизованных украинцев на закупку экипировки и закрытие текущих нужд военнослужащих разведподразделения. Обстоятельства инцидента выясняют.

