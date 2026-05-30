Днем 30 мая в Московском регионе похолодает и пройдут дожди

Днем 30 мая в Москве и области будет от 13 до 15 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В субботу днем в Московском регионе будет облачная погода с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь.

Ветер будет северо-восточный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе ожидается от шести до восьми градусов тепла. Будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь.

Ветер ожидается северный. Скорость составит от двух до семи метров в секунду.

