Во Франции число задержанных при погромах после победы ПСЖ увеличилось до 416

Во Франции число задержанных при погромах после победы парижского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов увеличилось до 416, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Отмечается, что 283 человека были задержаны в парижской агломерации.

Кроме того, во время беспорядков пострадали 7 сотрудников полиции.

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» и стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что в центре французского Парижа собственники торговых точек экстренно укрепляют защитные конструкции витрин в преддверии возможных массовых беспорядков после завершения финальной игры Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом».

